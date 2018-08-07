«Ливерпуль» оправдал ожидания и обыграл «Торино»

Лондон, , 23:21 — REGNUM 7 августа на стадионе «Энфилд» в рамках товарищеской встречи был разыгран матч между коллективами «Ливерпуль» и «Торино». Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев».

Первый гол на 21-й минуте забил скоростной оттянутый форвард Роберто Фирмино точным ударом в ближний верхний угол — 1:0. В роли ассистента выступил Мохаммед Салах. Через 3 минуты Джорджиньо Вейналдум удвоил преимущество в счете — 2:0. На 31-й минуте форвард национальной сборной Италии Андреа Белотти вернул туринский коллектив в игру — 2:1. В конце матча Старридж установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Торино»)

Удары 14/3

Удары в створ 8/2

Владение 72%/28%

Угловые 6/0

Стартовые составы команд на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Морено, Филлипс, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.

«Торино»: Сиригу, Иццо, де Сильвестри, Н'Кулу, Глеисон, Базелли, Ринкон, Мейте, Белотти, Фальке, Беренгер.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Голы: Фирмино 21 — 1:0, Вейналдум 24 — 2:0, Белотти 31 — 2:1, Старридж 87 — 3:1.