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«Ливерпуль» оправдал ожидания и обыграл «Торино»

Спорт

Туринский клуб смог ответить лишь забитым мячом Андреа Белотти (31 минута) на три гола Роберто Фирмино, Джорджиньо Вейналдума и Даниэла Старриджа на 21-й, 24-й и 87-й минутах

Лондон, 7 августа 2018, 23:21 — REGNUM  7 августа на стадионе «Энфилд» в рамках товарищеской встречи был разыгран матч между коллективами «Ливерпуль» и «Торино». Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев».

Первый гол на 21-й минуте забил скоростной оттянутый форвард Роберто Фирмино точным ударом в ближний верхний угол — 1:0. В роли ассистента выступил Мохаммед Салах. Через 3 минуты Джорджиньо Вейналдум удвоил преимущество в счете — 2:0. На 31-й минуте форвард национальной сборной Италии Андреа Белотти вернул туринский коллектив в игру — 2:1. В конце матча Старридж установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Торино»)

Удары 14/3

Удары в створ 8/2

Владение 72%/28%

Угловые 6/0

Стартовые составы команд на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Морено, Филлипс, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.

«Торино»: Сиригу, Иццо, де Сильвестри, Н'Кулу, Глеисон, Базелли, Ринкон, Мейте, Белотти, Фальке, Беренгер.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Голы: Фирмино 21 — 1:0, Вейналдум 24 — 2:0, Белотти 31 — 2:1, Старридж 87 — 3:1.

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