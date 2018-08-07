«Славия» поплатилась за плохую реализацию в матче с «Динамо»

Прага, , 22:25 — REGNUM 7 августа на стадионе «Эден Арена» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Славия» (Прага) и «Динамо» (Киев). Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Единственный мяч на 82-й минуте забил словенский вингер Беньямин Вербич — 0:1. В конце матча Йозеф Гушбауэр реализовал пенальти — 1:1.

Статистика матча («Славия"/"Динамо»)

Удары 17/8

Удары в створ 4/2

Владение 42%/58%

Фолы 13/9

Чтобы участвовать в дальнейшем розыгрыше Лиги Чемпионов «Динамо» (Киев) необходимо сыграть со счетом 0:0 или одолеть «Славию» в ответной встрече.

Стартовые составы команд на матч:

«Славия»: Коларж, Цоуфаль, Нгади-Нгаджи, Борил, Дели, Сикора, Змргал, Гушбауэр, Стох, Соучек, Шкода.

«Динамо»: Бойко, Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков.

Главный арбитр матча: Крейг Поусон.

Предупреждения: Буяльский — 65, Гушбауэр — 86, Цоуфаль — 89, Кендзера — 90+4.

Голы: Вербич 82 — 0:1, Гушбауэр (пен) 90+4 — 1:1.