«Наполи» уверенно обыграл «Боруссию» в товарищеской встрече

Берн, 7 августа 2018, 22:23 — REGNUM 7 августа на стадионе «АФГ Арена» был разыгран товарищеский матч между коллективами «Наполи» и «Боруссия» (Дортмунд). Противостояние завершилось победой неаполитанцев с разницей в два мяча.
В дебюте первого тайма скоростной форвард сборной Польши Аркадиуш Милик открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю «шестерку» — 1:0. Через 22 минуты Никола Максимович забил второй гол «Наполи» — 2:0. На экваторе второго тайма Максимилиан Филипп вернул «шмелей» в игру — 2:1. В конце матча Кальехон установил окончательный счет — 3:1.
Статистика матча («Наполи"/"Боруссия»)
Удары 11/10
Удары в створ 5/4
Владение 44%/56%
Угловые 5/1
Стартовые составы команд на матч:
«Наполи»: Карнезис, Руй, Максимович, Кирикеш, Хюсай, Аллан, Уна, Рог, Диавара, Верди, Милик.
«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Пищек, Шмельцер, Топрак, Санчо, Шахин, Гетце, Дахуд, Пулишич, Филипп.
Голы: Милик 7 — 1:0, Максимович 29 — 2:0, Филипп 65 — 2:1, Кальехон 90+1 — 3:1.