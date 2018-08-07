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«Наполи» уверенно обыграл «Боруссию» в товарищеской встрече

Спорт

На три гола неаполитанцев за авторством Аркадиуша Милика, Николы Максимовича и Хосе Кальехона на 7-й, 29-й и 90+1-й минутах соответственно дортмундская «Боруссия» смогла ответить лишь одним забитым мячом Максимилиана Филиппа на 65-й минуте

Берн, 7 августа 2018, 22:23 — REGNUM  7 августа на стадионе «АФГ Арена» был разыгран товарищеский матч между коллективами «Наполи» и «Боруссия» (Дортмунд). Противостояние завершилось победой неаполитанцев с разницей в два мяча.

В дебюте первого тайма скоростной форвард сборной Польши Аркадиуш Милик открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю «шестерку» — 1:0. Через 22 минуты Никола Максимович забил второй гол «Наполи» — 2:0. На экваторе второго тайма Максимилиан Филипп вернул «шмелей» в игру — 2:1. В конце матча Кальехон установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Наполи"/"Боруссия»)

Удары 11/10

Удары в створ 5/4

Владение 44%/56%

Угловые 5/1

Стартовые составы команд на матч:

«Наполи»: Карнезис, Руй, Максимович, Кирикеш, Хюсай, Аллан, Уна, Рог, Диавара, Верди, Милик.

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Пищек, Шмельцер, Топрак, Санчо, Шахин, Гетце, Дахуд, Пулишич, Филипп.

Голы: Милик 7 — 1:0, Максимович 29 — 2:0, Филипп 65 — 2:1, Кальехон 90+1 — 3:1.

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