«Наполи» уверенно обыграл «Боруссию» в товарищеской встрече

Берн, , 22:23 — REGNUM 7 августа на стадионе «АФГ Арена» был разыгран товарищеский матч между коллективами «Наполи» и «Боруссия» (Дортмунд). Противостояние завершилось победой неаполитанцев с разницей в два мяча.

В дебюте первого тайма скоростной форвард сборной Польши Аркадиуш Милик открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю «шестерку» — 1:0. Через 22 минуты Никола Максимович забил второй гол «Наполи» — 2:0. На экваторе второго тайма Максимилиан Филипп вернул «шмелей» в игру — 2:1. В конце матча Кальехон установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Наполи"/"Боруссия»)

Удары 11/10

Удары в створ 5/4

Владение 44%/56%

Угловые 5/1

Стартовые составы команд на матч:

«Наполи»: Карнезис, Руй, Максимович, Кирикеш, Хюсай, Аллан, Уна, Рог, Диавара, Верди, Милик.

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Пищек, Шмельцер, Топрак, Санчо, Шахин, Гетце, Дахуд, Пулишич, Филипп.

Голы: Милик 7 — 1:0, Максимович 29 — 2:0, Филипп 65 — 2:1, Кальехон 90+1 — 3:1.