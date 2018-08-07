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Результат матча с «Видеотоном» можно назвать неудачным для «Мальме»

Спорт

Первый мяч на 62-й минуте забил 28-летний датский центральный полузащитник Андрес Кристенсен после передачи Фуада Баширу — 1:0. Через 9 минут Лоик Него сравнял ситуацию на табло — 1:1

Стокгольм, 7 августа 2018, 22:08 — REGNUM  7 августа на стадионе «Шведбанк» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Мальме» и «Видеотон». Противостояние завершилось результативной ничей 1:1.

Первый мяч на 62-й минуте забил 28-летний датский центральный полузащитник Андрес Кристенсен после передачи Фуада Баширу — 1:0. Через 9 минут Лоик Него сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Мальме"/"Видеотон»)

Удары 11/5

Удары в створ 5/2

Владение 63%/37%

Фолы 12/11

Стартовые составы команд на матч:

«Мальме»: Далин, Ларрсон, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Риекс, Баширу, Траустасон, Кристиансен, Розенберг, Антонссон.

«Видеотон»: Ковачик, Винисиус, Фиола, Стопира, Юхас, Хаджич, Него, Николов, Лазович, Ковач, Шчепович.

Главный арбитр матча: Матей Юг.

Предупреждения: Сафари — 12, Баширу — 23, Николов — 54, Левицки — 75.

Голы: Кристиансен 62 — 1:0, Него 71 — 1:1.

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