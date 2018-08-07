Результат матча с «Видеотоном» можно назвать неудачным для «Мальме»

Стокгольм, 7 августа 2018, 22:08 — REGNUM 7 августа на стадионе «Шведбанк» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Мальме» и «Видеотон». Противостояние завершилось результативной ничей 1:1.
Первый мяч на 62-й минуте забил 28-летний датский центральный полузащитник Андрес Кристенсен после передачи Фуада Баширу — 1:0. Через 9 минут Лоик Него сравнял ситуацию на табло — 1:1.
Статистика матча («Мальме"/"Видеотон»)
Удары 11/5
Удары в створ 5/2
Владение 63%/37%
Фолы 12/11
Стартовые составы команд на матч:
«Мальме»: Далин, Ларрсон, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Риекс, Баширу, Траустасон, Кристиансен, Розенберг, Антонссон.
«Видеотон»: Ковачик, Винисиус, Фиола, Стопира, Юхас, Хаджич, Него, Николов, Лазович, Ковач, Шчепович.
Главный арбитр матча: Матей Юг.
Предупреждения: Сафари — 12, Баширу — 23, Николов — 54, Левицки — 75.
Голы: Кристиансен 62 — 1:0, Него 71 — 1:1.