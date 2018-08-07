«Карабах» уступил «БАТЭ» в домашней встрече

Баку, 7 августа 2018, 21:50 — REGNUM 7 августа на «Республиканском стадионе» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Карабах» и «БАТЭ». Противостояние завершилось минимальной победой белорусского клуба со счетом 1:0.
Единственный мяч на 36-й минуте забил опорный полузащитник национальной сборной Белоруссии Станислав Драгун — 0:1.
Статистика матча («Карабах"/"БАТЭ»)
Удары 12/5
Удары в створ 3/2
Владение 61%/39%
Фолы 8/11
Стартовые составы команд на матч:
«Карабах»: Хальдерссон, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Герье, Гараев, Славчев, Мичел, Зубир, Делардж, Эмегара.
«БАТЭ»: Щербицкий, Филипович, Риос, Филипенко, Володько, Яблонский, Драгун, Бага, Иванич, Сигневич, Стасевич.
Главный арбитр матча: Андреас Экберг.
Предупреждения: Риос — 44, Сигневич — 54, Филипович — 56.
Голы: Драгун 36 — 0:1.