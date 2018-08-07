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«Карабах» уступил «БАТЭ» в домашней встрече

Спорт

Единственный мяч на 36-й минуте забил опорный полузащитник национальной сборной Белоруссии Станислав Драгун — 0:1

Баку, 7 августа 2018, 21:50 — REGNUM  7 августа на «Республиканском стадионе» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Карабах» и «БАТЭ». Противостояние завершилось минимальной победой белорусского клуба со счетом 1:0.

Единственный мяч на 36-й минуте забил опорный полузащитник национальной сборной Белоруссии Станислав Драгун — 0:1.

Статистика матча («Карабах"/"БАТЭ»)

Удары 12/5

Удары в створ 3/2

Владение 61%/39%

Фолы 8/11

Стартовые составы команд на матч:

«Карабах»: Хальдерссон, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Герье, Гараев, Славчев, Мичел, Зубир, Делардж, Эмегара.

«БАТЭ»: Щербицкий, Филипович, Риос, Филипенко, Володько, Яблонский, Драгун, Бага, Иванич, Сигневич, Стасевич.

Главный арбитр матча: Андреас Экберг.

Предупреждения: Риос — 44, Сигневич — 54, Филипович — 56.

Голы: Драгун 36 — 0:1.

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