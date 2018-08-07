«Пюник» удержал ничью в матче с «Маккаби Тель-Авив»

Ереван, 7 августа 2018, 20:50 — REGNUM 7 августа на «Республиканском стадионе» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Пюник» и «Маккаби Тель-Авив». Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Пюник"/"Маккаби Тель-Авив»)
Удары 12/15
Удары в створ 2/2
Владение 41%/59%
Фолы 7/9
Для прохода в следующий раунд армянскому клубу необходимо как минимум не проиграть в ответной встрече. «Маккаби Тель-Авив» же устроит только победа.
Стартовые составы команд на матч:
«Пюник»: Драгоевич, Григорян, Дмитриев, Кадио, Жестоков, Трусевич, Аракелян, Хайрапетян, Овсепян, Конате, Войнов.
«Маккаби Тель-Авив»: Райкович, Даса, Амадор, Саборит, Тиби, Глазер, Ацили, Миха, Голаса, Атар, Шонфельд.
Главный арбитр матча: Пол ван Букел.
Предупреждения: Глазер — 16, Богатырев — 48, Амадор — 56.