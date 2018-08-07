«Астана» практически потеряла шансы на выход в 4-й раунд ЛЧ

Астана, , 18:51 — REGNUM 7 августа на стадионе «Астана Арена» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Астана» и «Динамо» (Загреб). Противостояние завершилось уверенной победой хорватского клуба.

Первый гол в конце первой половины матча забил 32-летний хорватский таранный форвард Марио Будимир, замкнув прострел Дани Ольмо — 0:1. На 84-й минуте Ольмо удвоил преимущество в счете — 0:2.

Статистика матча («Астана» / «Динамо»)

Удары 9/11

Удары в створ 0/5

Владение 55%/45%

Фолы 11/16

Стартовые составы команд на матч:

«Астана»: Эрич, Рукавина, Аничи, Постников, Шомко, Кляйнхайслер, Мужиков, Энрике, Томасов, Маевский, Кабананга.

«Динамо»: Загорац, Леовац, Теофиль-Катрин, Стоянович, Дилавер, Адеми, Ольмо, Хайрович, Гояк, Оршич, Будимир.

Главный арбитр матча: Джон Битон.

Предупреждения: Хайрович — 36, Стоянович — 41, Маевский — 50, Гояк — 70.

Голы: Будимир 39 — 0:1, Ольмо 84 — 0:2.