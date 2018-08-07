Ковачич может перейти в «Челси» на правах аренды

Лондон, , 15:54 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Матео Ковачич может перейти в лондонский «Челси» на правах аренды. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, «Челси» планирует арендовать Ковачича, который хочет перейти из «Реала» в другой клуб.

Ранее издание сообщало, что Ковачич заявил руководству «Реала» о желании покинуть клуб и отказался тренироваться с командой. Игрок заявил о намерении перейти в другой клуб, чтобы иметь больше игрового времени.

В сезоне 2017/18 хорватский футболист сыграл в 36 матчах за «Реал» во всех турнирах, из которых 21 раз выходил в основном составе. Он выступает за «Реал» с 2015 года.

С мадридским клубом Ковачич трижды выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.

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