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Российские синхронисты выиграли золото чемпионата Европы в миксте

Спорт

Гурбанбердиева и Мальцев получили за своё выступление 92,4 балла

Глазго, Великобритания, 7 августа 2018, 15:31 — REGNUM  Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золото на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Гурбанбердиева и Мальцев получили за своё выступление 92,4 балла. На втором месте оказался дуэт из Италии Манила Фламини и Джорджио Минизини, набравший 90,7333.

Замкнули тройку спортсмены из Испании Берта Феррерас и По Рибес Кулла, выступление которых судьи оценили в 85,4333 балла.

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Глазго и Эдинбурге со 2 по 12 августа.

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