Вторник, 7 Августа 2018 года
15:29:34 МСК

Двое российских ходоков отстранены IAAF от участия в чемпионате Европы

Спорт

...из-за подозрений в сотрудничестве с дисквалифицированным тренером

Двое российских ходоков отстранены IAAF от участия в чемпионате Европы
Кроссовки

Москва, 7 августа 2018, 15:03 — REGNUM  Российские ходоки Сергей Широбоков и Клавдия Афанасьева не допущены к участию в чемпионате Европы. Такое решение принято Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает 7 августа пресс-служба всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Допуски Афанасьевой и Широбокова к соревнованиям за рубежом в нейтральном статусе аннулированы из-за подозрений в сотрудничестве с тренером Виктором Чегиным. Чегин пожизненно дисквалифицирован, пояснили в ВФЛА «Интерфаксу».

Чемпионат Европы состоится в Берлине с 7 по 12 августа.

Клавдия Афанасьева победила на молодежном чемпионате Европы в 2017 году, Сергей Широбоков занял на чемпионате мира 2017 года второе место. Спортсмен также является победителем прошлогоднего чемпионата Европы среди юниоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее IAAF допустила к соревнованиям в нейтральном статусе российских легкоатлетов Егора Николаева и Александра Скоробогатько.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Легкая атлетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить