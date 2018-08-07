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Боксёр Ковалёв заявил о готовности взять реванш у Альвареса

Спорт

Ковалёв заявил, что не будет завершать карьеру

Москва, 7 августа 2018, 13:28 — REGNUM  Российский боксёр Сергей Ковалёв заявил, что не намерен завершать карьеру и готов взять реванш у колумбийца Элейдера Альвареса. Об этом заявил на своей странице в Instagram.

«Сейчас я могу с уверенностью сказать, что завершать карьеру не собираюсь. Сейчас отдохну и через пару месяцев с новыми силами буду готовиться к следующему бою», — сказал Ковалёв.

Напомним, 5 августа Ковалев уступил нокаутом Альваресу в рамках боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

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После боя Ковалев заявил, что, видимо, пришло время вешать перчатки и передавать опыт другим.

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