На турнире UFC в Москве бойцов на допинг проверит USADA

Москва, , 11:58 — REGNUM Американское антидопинговое агентство (USADA) проверит бойцов, которые будут участвовать в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом заявил вице-президент UFC по России Андрей Громковский, 7 августа сообщает «Р-спорт».

По словам Громковского, UFC проводит все свои турниры в сотрудничестве с USADA, которое осуществляет допинг-контроль. Поэтому турнир в Москве не станет исключением.

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Напомним, турнир UFC состоится 15 сентября. В главном поединке встретятся российский боец Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на соревнования UFC Москве в продажу поступят дополнительные билеты, поскольку желающих попасть на турнир очень много.

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