На турнир UFC в Москве будут продавать дополнительные билеты

Москва, , 11:40 — REGNUM На турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдёт в Москве, в продажу поступят дополнительные билеты. Об этом заявил вице-президент UFC в России Андрей Громковский, 7 августа сообщает «Матч ТВ».

По словам Громковского, желающих попасть на турнир очень много, поэтому организаторы занимаются перекомпоновкой рассадки зрителей в спорткомплексе «Олимпийский», в котором пройдут соревнования.

Это даст возможность продать еще какое-то количество дополнительных билетов.

Напомним, турнир UFC состоится 15 сентября в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». В главном бою встретятся российский боец Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский боец Пётр Ян проведёт бой с бразильцем Дугласом Сильвой де Андраде в рамках турнира UFC Fight Night, который пройдёт 15 сентября в Москве.