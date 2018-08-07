Вторник, 7 Августа 2018 года
12:30:11 МСК

На турнир UFC в Москве будут продавать дополнительные билеты

Спорт

Желающих попасть на турнир очень много

Москва, 7 августа 2018, 11:40 — REGNUM  На турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдёт в Москве, в продажу поступят дополнительные билеты. Об этом заявил вице-президент UFC в России Андрей Громковский, 7 августа сообщает «Матч ТВ».

По словам Громковского, желающих попасть на турнир очень много, поэтому организаторы занимаются перекомпоновкой рассадки зрителей в спорткомплексе «Олимпийский», в котором пройдут соревнования.

Это даст возможность продать еще какое-то количество дополнительных билетов.

Напомним, турнир UFC состоится 15 сентября в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». В главном бою встретятся российский боец Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский боец Пётр Ян проведёт бой с бразильцем Дугласом Сильвой де Андраде в рамках турнира UFC Fight Night, который пройдёт 15 сентября в Москве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить