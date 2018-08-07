Усманов согласился продать Кронке свою долю в «Арсенале»

Лондон, , 11:15 — REGNUM Российский бизнесмен Алишер Усманов согласился продать американскому предпринимателю Стэну Кронке свою часть акций в лондонском футбольном клубе «Арсенал». Об этом 7 августа сообщает BBC.

Кронке, которому принадлежат 67% акций клуба, приобретёт долю Усманова, владеющего 30% акций. Таким образом, «Арсенал» фактически станет частным клубом.

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Отмечается, что Усманов согласился продать свою часть акций за €672 млн. Для выкупа доли Усманова Кронке намерен использовать собственные средства, а также взять более €560 млн заёмных средств.

Ранее сообщалось, что Усманов хотел выкупить у Кронке контрольный пакет за $1,3 млрд долларов, однако американец отверг предложение.

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