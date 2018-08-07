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Международная организация призвала ФИФА отказаться от дискриминации Крыма

Спорт

Организация Sport for all просит разрешить создание фан-зон в Крыму во время крупных турниров

Москва, 7 августа 2018, 10:53 — REGNUM  С просьбой к ФИФА и УЕФА отказаться от дискриминации в отношении Крыма обратилась международная общественная организация Sport for all. Об этом 7 августа сообщают «Известия».

Организация просит, в частности, разрешить создание фан-зон в Крыму во время проведения крупных турниров. Отмечается, что во время чемпионата мира по футболу в России ФИФА запретила организовывать в республике фан-зоны и трансляции матчей.

«Мы считаем это дискриминацией. Спорт вне политики. Жители всех регионов мира должны пользоваться одинаковыми правами и иметь возможность без ограничений смотреть матчи, болеть за свои сборные и поддерживать любимых игроков», — приводит издание слова главы организации Яниса Кузинса.

По его словам, своим решением ФИФА лишила крымчан праздничной атмосферы.

Он также добавил, что организация направила обращение в ФИФА, а также в УЕФА, под эгидой которого пройдёт чемпионат Европы в 2020 году. Принимать турнир будут 12 стран, в том числе и Россия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИФА проигнорировала просьбу крымских властей открыть на полуострове официальные фан-зоны мундиаля.

Читайте ранее в этом сюжете: ФИФА оставила Крым без фан-зоны ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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