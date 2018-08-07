Вторник, 7 Августа 2018 года
10:54:54 МСК

Медведев обыграл Сока на турнире в Торонто

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3

Торонто, Канада, 7 августа 2018, 10:27 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Джеком Соком в первом круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 4 минуты, завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Медведев сделал 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету его соперника семь эйсов, шесть ошибок на подаче и 2 из 11 реализованных брейков.

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и французом Люка Пуи. Турнир в Торонто проводится с 6 по 12 августа.

Читайте также: Рублёв обогнал Хачанова в рейтинге ATP

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить