Медведев обыграл Сока на турнире в Торонто

Торонто, Канада, , 10:27 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Джеком Соком в первом круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 4 минуты, завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Медведев сделал 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету его соперника семь эйсов, шесть ошибок на подаче и 2 из 11 реализованных брейков.

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и французом Люка Пуи. Турнир в Торонто проводится с 6 по 12 августа.

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