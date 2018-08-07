Самый возрастной игрок в истории ЧМ объявил о завершении карьеры

Каир, , 10:10 — REGNUM Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари, ставший самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира, объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Эль-Хадари, с момента его дебюта в сборной Египта прошло 22 года, 4 месяца и 12 дней. Он провёл в составе команды 159 матчей и стал четырёхкратным победителем Кубка африканских наций.

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Напомним, на чемпионате мира по футболу в России Эль-Хадари вышел в стартовом составе в матче против Саудовской Аравии (1:2). В этот момент ему было 45 лет и 161 день. Он побил рекорд колумбийского голкипера Фарида Мондрагона более чем на два года.

Также напомним, что в матче с Саудовской Аравией Эль-Хадари сумел отразить пенальти.

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