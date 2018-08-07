Полузащитник «Реала» отказался тренироваться с командой

Мадрид, , 09:38 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Матео Ковачич отказался тренироваться с клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, футболист прибыл на базу «Реала» и заявил руководству о желании покинуть клуб.

Отмечается, что Ковачич уже три раза говорил руководству «Реала» о намерении перейти в другой клуб, чтобы иметь больше игрового времени. Кроме того, он разговаривал с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

Однако на данный момент футболист не получил от руководства клуба никакого ответа относительно своего будущего.

Напомним, Ковачич выступает за «Реал» с 2015 года. С клубом он трижды выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.

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