Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко начал тренироваться на льду после травмы

Сент-Луис, США, , 09:05 — REGNUM Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко начал тренироваться на льду спустя четыре месяца после тяжёлой травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Тарасенко отметил, что ему разрешили тренироваться на льду с командой. При этом ему нужно по возможности избегать контактной борьбы. По его словам, он уже может бросать и в целом готов к сезону.

Напомним, в апреле Тарасенко получил травму плеча в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ, после чего был прооперирован.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2017/18 Тарасенко сыграл в 80 матчах и набрал 66 очков — 33 гола и 33 результативные передачи.

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