Вторник, 7 Августа 2018 года
09:28:27 МСК

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко начал тренироваться на льду после травмы

Спорт

Тарасенко отметил, что ему разрешили тренироваться на льду с командой

Сент-Луис, США, 7 августа 2018, 09:05 — REGNUM  Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко начал тренироваться на льду спустя четыре месяца после тяжёлой травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Тарасенко отметил, что ему разрешили тренироваться на льду с командой. При этом ему нужно по возможности избегать контактной борьбы. По его словам, он уже может бросать и в целом готов к сезону.

Напомним, в апреле Тарасенко получил травму плеча в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ, после чего был прооперирован.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2017/18 Тарасенко сыграл в 80 матчах и набрал 66 очков — 33 гола и 33 результативные передачи.

Читайте также: Шайба Тарасенко не помогла «Сент-Луису» в матче с «Чикаго»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить