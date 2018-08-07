«Барселона» предложила «МЮ» обменять Погба на Мину, Гомеша и €50 млн

Барселона, Испания, , 08:49 — REGNUM «Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» за трансфер французского полузащитника Поля Погба € 50 млн, а также права на защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника «Манчестер Юнайтед» ответил на предложение «Барселоны» категорическим отказом, поскольку не хотят отпускать Погба в другой клуб.

В «Манчестер Юнайтед» считают Погба лицом команды, поэтому возможный переход мог бы обернуться для клуба репутационными потерями.

Напомним, Погба перешёл в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 2021 года.

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