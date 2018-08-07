Российский пловец Колесников выиграл золото чемпионата Европы

Глазго, Великобритания, , 08:26 — REGNUM Российский пловец Климент Колесников выиграл золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров на спине.

Колесников показал время 52,53 секунды. Вторым к финишу пришёл другой российский пловец Евгений Рылов, уступивший победителю 0,21 секунды. Замкнул тройку грек Апостолос Христу, отставший на 1,19 секунды.

Отметим, что результат Колесникова стал новым юниорским мировым рекордом. Предыдущий рекорд (52,95) он установил 5 августа в рамках полуфинального заплыва.

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Эдинбурге.

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