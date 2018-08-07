Временные трибуны «Екатеринбург Арены» будут собраны в новых местах

Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM Временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арена» планируется убрать в 2019 году. Об этом вице-мэр города Алексей Белышев заявил, выступая в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».

По его словам, вопрос ещё будет обсуждаться. Это связано с источниками финансирования. Кроме того, такие временные трибуны востребованы на других площадках. Скорее всего, их разберут и установят в других местах.

Напомним, временные трибуны были созданы в ходе реконструкции «Екатеринбург Арены». Они позволили увеличить вместимость стадиона на матчах ЧМ-2018 по футболу. Напомним, Екатеринбург принял четыре матча.