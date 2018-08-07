Вторник, 7 Августа 2018 года
09:31:07 МСК

Временные трибуны «Екатеринбург Арены» будут собраны в новых местах

Спорт

Даты демонтажа ещё будут уточняться

Екатеринбург, 7 августа 2018, 08:20 — REGNUM  Временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арена» планируется убрать в 2019 году. Об этом вице-мэр города Алексей Белышев заявил, выступая в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».

По его словам, вопрос ещё будет обсуждаться. Это связано с источниками финансирования. Кроме того, такие временные трибуны востребованы на других площадках. Скорее всего, их разберут и установят в других местах.

Напомним, временные трибуны были созданы в ходе реконструкции «Екатеринбург Арены». Они позволили увеличить вместимость стадиона на матчах ЧМ-2018 по футболу. Напомним, Екатеринбург принял четыре матча.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить