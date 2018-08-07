Экс-игрок «Зенита» стал игроком «Ньюкасла» и взял номер Ширера

Ньюкасл, Великобритания, , 08:06 — REGNUM Нападающий сборной Венесуэлы Хосе Саломон Рондон перешёл из «Вест Бромвича» в «Ньюкасл» и взял номер Алана Ширера. Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter.

Рондон стал игроком «Ньюкасла» на правах аренды. В команде он будет выступать под девятым номером. Отметим, что под этим номером выступал лучший бомбардир в истории клуба Алан Ширер.

В сезоне 2017/18 Рондон провёл в составе «Вест Бромвича» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Рондон выступал за российские клубы «Рубин» и «Зенит». В составе санкт-петербургского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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