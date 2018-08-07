Вторник, 7 Августа 2018 года
07:50:36 МСК

Экс-футболист ЦСКА стал игроком «Олимпиакоса»

Спорт

«Олимпиакос» объявил о переходе полузащитника Бибраса Натхо

Пирей, Греция, 7 августа 2018, 07:38 — REGNUM  Греческий «Олимпиакос» объявил о переходе в команду бывшего полузащитника московского ЦСКА Бибраса Натхо. Об этом 7 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что Натхо и «Олимпиакос» заключат соглашение, рассчитанное на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, после окончания сезона 2017/18 Натхо покинул ЦСКА, не сумев договориться с клубом о новом контракте и став свободным агентом.

Натхо играл за ЦСКА с 2014 по 2018 год и стал чемпионом России в сезоне 2015/16. До этого он выступал в составе казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год и выиграл Кубок и Суперкубок России в 2012 году.

Читайте также: СМИ: Набабкин продлит контракт с ЦСКА, Натхо покинет команду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить