Экс-футболист ЦСКА стал игроком «Олимпиакоса»

Пирей, Греция, , 07:38 — REGNUM Греческий «Олимпиакос» объявил о переходе в команду бывшего полузащитника московского ЦСКА Бибраса Натхо. Об этом 7 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что Натхо и «Олимпиакос» заключат соглашение, рассчитанное на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, после окончания сезона 2017/18 Натхо покинул ЦСКА, не сумев договориться с клубом о новом контракте и став свободным агентом.

Натхо играл за ЦСКА с 2014 по 2018 год и стал чемпионом России в сезоне 2015/16. До этого он выступал в составе казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год и выиграл Кубок и Суперкубок России в 2012 году.

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