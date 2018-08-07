Матч Шараповой в Монреале был прерван из-за дождя

Монреаль, Канада, , 07:22 — REGNUM Матч между российской теннисисткой Марией Шараповой и представительницей Болгарии Сесиль Каратанчевой на турнире в Монреале был прерван во время первого сета из-за сильного дождя.

Судьи остановили встречу при счёте 4:1 в пользу Шараповой. Решение о продолжении матча будет принято позже.

Отметим, что турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа. Ранее Шарапова выступала на Уимблдоне в начале июня. Тогда она проиграла в первом круге соотечественнице Виталии Дьяченко. После чего отказалась от выступления на турнире в Сан-Хосе.

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