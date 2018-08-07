«Интернасионал» вырвал победу над «Атлетико» в компенсированное время

Бразилиа, , 04:19 — REGNUM 6 августа на стадионе «Индепенденсия» был разыгран матч в рамках 17-го тура регулярного сезона бразильский Серии А 2018 между коллективами «Атлетико Минейро» и «Интернасионал». Поединок завершился минимальной победой гостей.

Единственный мяч на 90+16-й минуте забил 28-летний бразильский опорный полузащитник Эденилсон Андраде дос Сантос после передачи Патрика — 0:1.

Статистика матча («Атлетико Минейро"/"Интернасионал»)

Удары 4/4

Удары в створ 1/1

Владение 49%/51%

Фолы 6/11

«Интернасионал», набрав 30 очков, поднялся на 3-ю позицию. «Атлетико Минейро» с 28-ю баллами укрепился на 5-м месте в турнирной таблице лиги.

Стартовые составы команд:

«Атлетико Минейро»: Виктор, Силва, Маидана, Элиас, Матеус, Велисон, Оливейра, Чара, Эмерсон, Луан, Габриэл.

«Интернасионал»: Ломба, Моледо, Куэста, Леисманн, Йаго, Эденилсон, Дурадо, Патрик, Лопес, Алвеш, Потткер.

Главный арбитр матча: Жаилсон Мачедо Фреитас.

Предупреждения: Йаго — 41, Велисон — 44.

Голы: Эденилсон 90+16 — 0:1.