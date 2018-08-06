«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Халлом»

Лондон, , 23:35 — REGNUM 6 августа на стадионе «Кингстон Коммьюникейшн» был разыгран заключительный матч в рамках 1-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19 между коллективами «Халл Сити» и «Астон Вилла». Поединок завершился волевой победой гостей.

Несмотря на то, что первый гол на 7-й минуте забил 31-летний бразильский форвард Эвандро, «Астон Вилла» смогла сравнять ситуацию на табло в первом же тайме за счет забитого мяча Томми Элфиком на 14-й минуте. На экваторе второй половины Ахмед аль-Мохаммади вывел гостей вперед — 1:2. Через 5 минут Алан Хаттон снял все вопросы об исходе матча, замкнув передачу аль-Мохаммади — 1:3.

Статистика матча («Халл Сити"/"Астон Вилла»)

Удары 10/9

Удары в створ 2/5

Владение 50%/50%

Фолы 11/9

Набрав 3 очка «Астон Вилла» поднялась на 2-ю строчку благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. «Халл Сити» опустился на предпоследнюю позицию без очков.

Составы на матч:

«Халл Сити»: Маршалл, Лихай, де Вейс, Берк, Кингсли, Кейн, Бэтти, Боуэн, Хенриксен, Кэмпбелл, Эвандро.

«Астон Вилла»: Стир, Честер, Хаттон, Элфик, Тейлор, Уилан, Грилиш, Хурихан, аль-Мухаммади, Адома, Коджиа.

Главный арбитр матча: Энди Мэдли.

Предупреждения: Хаттон — 76, Бьярнасон — 89.

Голы: Эвандро 7 — 1:0, Элфик 14 — 1:1, аль-Мохаммади 70 — 1:2, Хаттон 75 — 1:3.