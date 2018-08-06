«Газ Метан» одержал волевую победу над «Динамо» из Бухареста

Бухарест, , 22:58 — REGNUM 6 августа на стадионе «Стадионул Мунисипал Газ Метан» был разыгран матч в рамках 3-го тура румынской Лиги 1 между коллективами «Газ Метан» и «Динамо» (Бухарест). Поединок завершился боевой победой хозяев стадионе со счетом 3:2.

Первый гол на 7-й минуте матча забил 20-летний румынский полузащитник Дариус Думитру Олару — 1:0. Через 25 минут Диого Саломан сравнял ситуацию на табло, замкнув передачу Сержиу Поповичи — 1:1. В дебюте второго тайма Роберт Молдовеану впервые вывел гостей вперед — 1:2. Ассист на свой счет записал Диого Саломан. На 58-й минуте Михаи Попеску подставил свою команду, срезав мяч в ворота «красных псов» — 2:2. Через 2 минуты Карлуш Фортеш забил победный мяч — 3:2.

Статистика матча («Газ Метан"/"Динамо»)

Удары 10/5

Удары в створ 5/4

Владение 47%/53%

Фолы 17/14

Набрав 7 очков «Газ Метан» поднялся на чистое первое место. «Динамо» Бухарест с 4-мя баллами опустился на 8-ю позицию.

Составы на матч:

«Газ Метан»: Батиста, Диалло, Каяду, Фортеш, Олару, Кристи, Фофана, Крецу, Константин, Чамед, Бушу.

«Динамо»: Пенедо, Кацикас, Ханка, Попеску, Пешич, Нистор, Махлангу, Саломан, Молдовеану, Корбу, Поповичи.

Главный арбитр матча: Фесник.

Предупреждения: Диалло — 52, Бушу — 79, Крету — 89.

Голы: Олару 7 — 1:0, Саломан 32 — 1:1, Молдовеану 47 — 1:2, Попеску (авг) 56 — 2:2, Фортеш 58 — 3:2.