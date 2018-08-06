«Ольборг» на выезде обыграл «Вендсиссель»

Копенгаген, , 21:54 — REGNUM 6 августа на стадионе «Норд Энерджи Арена» был разыгран матч в рамках4-го тура реглярного сезона датской Суперлиги между коллективами «Вендсиссель» и «Ольборг». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил 25-летний датский центральный полузащитник Каспер Рискард с передачи Каспера Куса — 0:1.

Статистика матча («Вендсиссель"/"Ольборг»)

Удары 8/5

Удары в створ 4/3

Владение 48%/52%

Фолы 14/13

Набрав 9 очков «Ольборг» поднялся на чистое 3-е место в турнирной таблице лиги. «Вендсиссель» с 6-ю баллами после 4-х матчей занимает 6-ю позиции.

Составы на матч:

«Вендсиссель»: Флое, Калтофт, Фисхер, Кристенсен, Андерсен, Франкош, Йенсен, Опондо, Балотели, Кнудсен, Огуде.

«Ольборг»: Ринни, Блобьерг, Окор, Паллесен, Берстинг, Куск, Лесняк, Абилдгаард, Похл, Али.

Главный арбитр матча: Санди Путорс.

Предупреждения: Франкош — 28, Кристенсен — 28, Блобьерг — 30, Йенсен — 51, Абилдгаард — 51, Рисгаард — 74, Теллуфсен — 76, Куск — 90+5.

Удаления: Кристенсен — 90+4.

Голы: Рисгаард 79 — 0:1.