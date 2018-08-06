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«Уфа» разгромила «Анжи» со счетом 3:0

Спорт

Набрав 4 очка, «Уфа» поднялась на 3-ю строчку. «Анжи» с 3 баллами опустился на 9-е место турнирной таблицы лиги

«Уфа» разгромила «Анжи» со счетом 3:0
Иллюстрация: Fcufa.pro
«Уфа» vs «Анжи» — 3:0

Уфа, 6 августа 2018, 19:20 — REGNUM  6 августа на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Российской футбольной премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Уфа» и «Анжи». Поединок завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Первый гол в дебюте первого тайма забил нигерийский скоростной форвард Сильвестр Игбун, замкнув передачу Ивана Облякова — 1:0. В конце матча Ондржей Ванек удвоил преимущество в счете — 2:0. Через 2 минуты Ванек оформил дубль и установил окончательный счет — 3:0.

Статистика матча («Уфа»/»Анжи»)

Удары 6/3

Удары в створ 4/1

Владение 53%/47%

Фолы 9/10

Набрав 4 очка, «Уфа» поднялась на 3-ю строчку. «Анжи» с 3 баллами опустился на 9-е место турнирной таблицы лиги.

Составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Йокич, Салатич, Засеев, Сухов, Пауревич, Игбун, Обляков.

«Анжи»: Дюпин, Тетрашвили, Удалый, Чансельор, Гиголаев, Белоруков, Кулик, Рабиу, Ондуа, Понсе, Мохаммад.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Белоруков — 38.

Голы: Игбун 3 — 1:0, Ванек 87 — 2:0, Ванек 89 — 3:0.

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