Пловец из Обнинска завоевал две медали на ЧЕ-2018

Калуга, , 19:12 — REGNUM Пловец из спортшколы олимпийского резерва «Олимп» города Обнинска Калужской области Михаил Вековищев 4 августа в составе российской сборной завоевал серебряную медаль в дебютном виде программы чемпионата Европы в Глазго (Великобритания) — смешанной эстафете 4×200 метров. Сборная России уступила менее секунды сборной команде Германии, третье место заняли спортсмены Великобритании. Об этом 6 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска Калужской области.

5 августа, в третий день европейского чемпионата, сборная России снова поднялась на вторую ступень пьедестала почета в мужской эстафете 4×200 метров.

Михаил Вековищев родился 5 августа 1998 года в Обнинске. Он дважды становился чемпионом мира по плаванию на короткой воде. Ему было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта». Михаил Вековищев тренируется под руководством заслуженного тренера России Сергея Загацкого.

Напомним, с 3 по 9 августа в Международном центре плавания Tollcross в Глазго проходит чемпионат Европы по плаванию — 2018. В соревнованиях принимают участие 645 спортсменов из 47 стран.