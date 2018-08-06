Проект нового стадиона в Ингушетии доверят выбрать самим жителям

Магас, , 15:51 — REGNUM Жителям Ингушетии предоставят возможность проголосовать за проект нового стадиона. Все представленные для рассмотрения эскизы будут выставлены для всеобщего обозрения на сайте министерства спорта, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе главы республики.

Будет объявлено открытое голосование, в результате которого выберут тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. Такое поручение отдал министру спорта Дауду Алхазурову глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Руководитель ведомства продемонстрировал главе региона три проекта футбольного стадиона в Магасе. Ознакомившись с ними, Евкуров отметил, что спорткомплекс должен стать украшением столицы республики, поэтому выбрать надо тот, который наиболее понравится жителям региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой «подарить» Ингушетии новый стадион обратился к президенту РФ Владимиру Путину на встрече 9 июля глава республики Юнус-Бек Евкуров. Глава государства просьбу одобрил и выделил региону 5 млрд рублей.