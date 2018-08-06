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Артуро Видаль официально представлен в качестве игрока «Барселоны»

Спорт

«Барселона» провела официальную презентацию Видаля в качестве новичка команды

Артуро Видаль официально представлен в качестве игрока «Барселоны»
Anish Morarji
Артуро Видаль

Барселона, Испания, 6 августа 2018, 15:47 — REGNUM  Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль официально представлен в качестве игрока «Барселоны». Об этом 6 августа сообщается на сайте клуба.

Каталонский клуб провёл официальную презентацию Видаля в качестве новичка команды. Футболист подписал с клубом контракт на три года.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1026420314513854464

Ранее сообщалось, что Видаль перейдёт в «Барселону» из «Баварии» за €20−25 млн.

Напомним, Видаль выступал за «Баварию» с 2015 года, в её составе он стал трёхкратным чемпионом Германии. Ранее он играл за «Ювентус», с которым выиграл четыре раза чемпионат Италии.

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