Барселона, Испания, , 15:47 — REGNUM Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль официально представлен в качестве игрока «Барселоны». Об этом 6 августа сообщается на сайте клуба.

Каталонский клуб провёл официальную презентацию Видаля в качестве новичка команды. Футболист подписал с клубом контракт на три года.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1026420314513854464

Ранее сообщалось, что Видаль перейдёт в «Барселону» из «Баварии» за €20−25 млн.

Напомним, Видаль выступал за «Баварию» с 2015 года, в её составе он стал трёхкратным чемпионом Германии. Ранее он играл за «Ювентус», с которым выиграл четыре раза чемпионат Италии.

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