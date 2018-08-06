Экс-наставник «Арсенала» может подать в суд на клуб из-за невыплаты бонусов

Тула, , 15:38 — REGNUM Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович намерен подать в суд на клуб из-за невыплаты бонусов. Об этом 6 августа сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Божовичу полагался бонус за попадание команды в топ-10 по итогам сезона 2017/2018 в российской премьер-лиге. «Арсенал» занял седьмое место.

Как сообщало ИА REGNUM, Миодраг Божович покинул пост главного тренера тульского «Арсенала» после окончания сезона 2017/18. Под его руководством команда провела самый успешный сезон в истории клуба, финишировав на седьмом месте и набрав 42 очка в 30 матчах.

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Вместо Божовича команду возглавил бывший тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов. В новом сезоне «Арсенал» после двух туров набрал одно очко и занимает 14-е место.

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