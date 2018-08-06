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«Брюгге» разрешил Габулову не тренироваться и искать новый клуб

Спорт

Шансы на то, что Габулов останется в «Брюгге», невелики

Брюгге, Бельгия, 6 августа 2018, 15:23 — REGNUM  Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» разрешил российскому голкиперу Владимиру Габулову искать новый клуб. Об этом 6 августа сообщает «Чемпионат».

Клуб разрешил Габулову не находиться в расположении клуба и не тренироваться до 10 августа, а заниматься поисками новой команды. Шансы на то, что Габулов останется в «Брюгге», невелики.

Напомним, Габулов стал игроком «Брюгге» в январе 2018 года. Он перешёл из тульского «Арсенала» и подписал с бельгийским клубом контракт на полтора года.

По итогам сезона 2017/18 «Брюгге» стал чемпионом Бельгии. Габулов сыграл в девяти матчах, в которых пропустил 17 голов.

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Футбол
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