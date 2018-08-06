Определились возможные соперники «Спартака» по раунду плей-офф ЛЧ

Москва, , 14:48 — REGNUM Определились возможные соперники московского «Спартака» по раунду плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Если «Спартак» пройдёт греческий ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, то на следующем этапе сыграет либо с португальской «Бенфикой», либо с турецким «Фенербахче».

Первые матчи состоятся 21−22 августа, ответные — 28−29 августа. Победители раунда плей-офф выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьёвка которого пройдёт в Монако 30 августа.

Напомним, соперником московского «Спартака» по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов стал греческий ПАОК.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и ПАОК обслужит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом.

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