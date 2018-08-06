Понедельник, 6 Августа 2018 года
16:14:57 МСК

Определились возможные соперники «Спартака» по раунду плей-офф ЛЧ

Спорт

«Спартак» может сыграть либо с португальской «Бенфикой», либо с турецким «Фенербахче»

Москва, 6 августа 2018, 14:48 — REGNUM  Определились возможные соперники московского «Спартака» по раунду плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Если «Спартак» пройдёт греческий ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, то на следующем этапе сыграет либо с португальской «Бенфикой», либо с турецким «Фенербахче».

Первые матчи состоятся 21−22 августа, ответные — 28−29 августа. Победители раунда плей-офф выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьёвка которого пройдёт в Монако 30 августа.

Напомним, соперником московского «Спартака» по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов стал греческий ПАОК.

Читайте также: Определился следующий соперник «Спартака» в Лиге чемпионов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и ПАОК обслужит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом.

Читайте также: «Спартак» и ПАОК рассудит израильская бригада арбитров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить