Впервые в истории британской «Формулы-3» девушка одержала победу в гонке

Мейдстон, Великобритания, , 15:00 — REGNUM 20-летняя британка Джейми Чедвик вошла в историю мирового автоспорта, став первой женщиной, выигравшей этап британской «Формулы-3», пишет газета Kronen Zeitung.

Чедвик выиграла шестой этап чемпионата на трассе Брендс-Хетч. 5 августа девушка финишировала второй, но победитель гонки Паван Равишанкар был оштрафован на 10 секунд за фальстарт.

«Я знала, что он будет наказан, но хотелось бы победить его на трассе, а не после финиша», — сказала Чедвик.

В 2017 году Международная автомобильная федерация провозгласила своей целью увеличение присутствия женщин в автоспорте. До сих пор самыми успешными женщинами, одерживавшими победы в мировых чемпионатах, стали француженка Мишель Мутон и американка Даника Патрик.