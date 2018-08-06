Понедельник, 6 Августа 2018 года
16:15:22 МСК

Впервые в истории британской «Формулы-3» девушка одержала победу в гонке

Спорт

Джейми Чедвик выграла шестой этап чемпионата

Мейдстон, Великобритания, 6 августа 2018, 15:00 — REGNUM  20-летняя британка Джейми Чедвик вошла в историю мирового автоспорта, став первой женщиной, выигравшей этап британской «Формулы-3», пишет газета Kronen Zeitung.

Чедвик выиграла шестой этап чемпионата на трассе Брендс-Хетч. 5 августа девушка финишировала второй, но победитель гонки Паван Равишанкар был оштрафован на 10 секунд за фальстарт.

«Я знала, что он будет наказан, но хотелось бы победить его на трассе, а не после финиша», — сказала Чедвик.

В 2017 году Международная автомобильная федерация провозгласила своей целью увеличение присутствия женщин в автоспорте. До сих пор самыми успешными женщинами, одерживавшими победы в мировых чемпионатах, стали француженка Мишель Мутон и американка Даника Патрик.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автоспорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить