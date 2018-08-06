«Зенит» договорился о переходе с уругвайским полузащитником Лаксальтом

Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» договорился о переходе с полузащитником итальянского «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лаксальтом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, клуб достиг личной договорённости с Лаксальтом. Теперь необходимо согласовать с «Дженоа» условия перехода игрока. Руководство итальянского клуба планирует получить за футболиста не менее €20 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил €18 млн, а самому игроку — €3 млн за сезон.

В сезоне 2017/18 Лаксальт сыграл в 32 матчах Серии А, в которых забил три гола и отдал три голевых передачи. В составе сборной Уругвая он принимал участие в чемпионате мира в России.

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