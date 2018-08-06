Модрич сообщил руководству «Реала» о желании перейти в другой клуб

Мадрид, , 14:09 — REGNUM Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич сообщил руководству «королевского клуба» о желании перейти в другую команду. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Модрич должен был прибыть в расположение мадридской команды и начать тренировки, однако так и не появился. При этом интерес к нему проявляет миланский «Интер».

Читайте также: «Интер» намерен купить лучшего игрока ЧМ-2018

Отмечается, что агент Модрича ведёт переговоры с «Реалом», чтобы игрок подписал соглашение с клубом на четыре года с зарплатой €10 млн в год.

Ранее сообщалось, что новый наставник «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что Модрич не покинет клуб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Интер» начал переговоры с лучшим игроком чемпионата мира по футболу хорватом Лукой Модричем.

Напомним, Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу — 2018. В составе сборной Хорватии он дошёл до финала чемпионата мира, где его команда уступила Франции (2:4).

Читайте также: Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018