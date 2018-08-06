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«Спартак» и ПАОК рассудит израильская бригада арбитров

Спорт

Первый матч пройдёт в Салониках 8 августа

Ньон, Швейцария, 6 августа 2018, 13:20 — REGNUM  Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и греческим ПАОК обслужит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Гринфельду будут линейные арбитры Идан Яркони и Рой Хассан. Четвёртым рефери будет Алон Йефет.

Первый матч пройдёт в Салониках 8 августа. Ответную игру команды проведут 14 августа в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, греческий ПАОК стал соперником московского «Спартака» после победы над швейцарским «Базелем» в двухматчевом противостоянии второго раунда квалификации Лиги Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Определился следующий соперник «Спартака» в Лиге чемпионов

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