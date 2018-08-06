Швейцарский арбитр рассудит «Уфу» и «Прогресс» в Лиге Европы

Ньон, Швейцария, 6 августа 2018, 12:54 — REGNUM Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Уфой» и клубом «Прогресс» из Люксембурга обслужит швейцарская бригада арбитров во главе со Штефаном Клосснером. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Помогать Клосснеру будут линейные арбитры Марко Цюрхер и Жан-Ив Вихт. Четвёртым рефери будет Урс Шнидер.
Первый матч пройдёт в Уфе 9 августа. Ответную игру команды проведут 14 августа в Люксембурге.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Уфа» вылав третий квалификационный раунд Лиги Европы, победив по результатам двух матчей словенский клуб «Домжале».
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