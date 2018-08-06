Япония может ввести переход на летнее время ради ОИ-2020

Токио, , 12:09 — REGNUM Переход на летнее время ради Олимпийских игр (ОИ) 2020 года могут ввести в Японии. Об этом сообщает SBS со ссылкой на местные СМИ.

Данное решение может быть принято для того, чтобы спортивные мероприятия проводились в более прохладное время.

Напомним, летние ОИ-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2018 г. в Токио были представлены талисманы XXXII летних ОИ, которые пройдут в 2020 году. Символом Игр стали два футуристичных мультяшных персонажа: мальчик в сине-белом костюме и девочка в бело-розовом, которая будет представлять Паралимпийские игры.

Читайте также: Эстафета Олимпийского огня — 2020 начнётся в японской Фукусиме

А также: Талисманы Олимпиады 2020 года в Японии получили имена