Артём Дзюба укажет водителям, куда ехать

Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба стал голосом известного российского сервиса для автомобилистов «Яндекс.Навигатор». Об этом сообщает «Яндекс».

Дзюба записал для навигатора более 120 фраз с футбольным подтекстом и стал первым российским спортсменом, голос которого будет использован в дорожном навигаторе.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года Дзюба вместе со сборной России дошёл до четвертьфинала. Он сыграл в пяти матчах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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