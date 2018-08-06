Понедельник, 6 Августа 2018 года
11:42:04 МСК

Фигуристка Медведева начала писать в Instagram для русскоязычных фанатов

Спорт

Спортсменка уже более полутора месяцев как уехала в Канаду

Фигуристка Медведева начала писать в Instagram для русскоязычных фанатов
Иллюстрация: Kremlim.ru
Евгения Медведева

Оттава, 6 августа 2018, 10:28 — REGNUM  После критических замечаний русскоязычных болельщиков двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева начала дублировать свои англоязычные сообщения в Instagram на русском.

https://www.instagram.com/p/BmBTnZehIy1/

Следует отметить, что фигуристка уже более полутора месяцев как уехала в Канаду, и тренируется там под руководством известного специалиста Брайана Орсера. После приезда в Северную Америку спортсменка в общении в соцсетях всё чаще стала переходить на английский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Instagram Евгения Медведева написала, что начала тренировки совместно с тренером Брайаном Орсером, к которому она перешла после ухода от Этери Тутберидзе.

Читайте также: Медведева начала тренировки под руководством Орсера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фигурное катание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить