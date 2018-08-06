Экс-футболист ЦСКА может стать игроком «Галатасарая»

Стамбул, Турция, , 10:05 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум может стать игроком турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает портал Sabah.

Согласно информации издания, «Галатасарай» заинтересован в 32-летнем футболисте, который в настоящее время является свободным агентом. При этом решающую роль в выборе клуба может сыграть то, что жена Вернблума склоняется к проживанию в Турции.

Ранее сообщалось, что Вернблум ведёт переговоры с греческим ПАОКом. Однако руководство клуба решило не приглашать игрока.

Напомним, Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе «армейцев» он стал трёхкратным чемпионом России. В сезоне 2017/18 он сыграл в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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