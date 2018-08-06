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Чемпионат Европы по прыжкам в воду во второй раз проведут в Киеве

Спорт

В 2018 году в столице Украины проходит юношеский чемпионат по прыжкам в воду

Киев, 6 августа 2018, 09:57 — REGNUM  Чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году пройдет в Киеве, заявил президент украинской Федерации прыжков в воду Игорь Лысов, передает 6 августа «NewsOne».

По его словам, чемпионат пройдут в киевском центре водных видов спорта «Лико». В 2017 году европейский турнир по прыжкам в воду также проходил в Киеве, а в 2018 году в «Лико» проводился чемпионат мира по этому виду спорта среди юношей.

Напомним, ранее в сборную Украины перешли три российских биатлонистки: Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. По мнению экспертов, переход спортсменок больше продиктован их политическими соображениями, чем спортивными.

Читайте ранее в этом сюжете: «Морковка»: как российские биатлонистки перешли под флаг Украины

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