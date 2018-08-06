Боец Нурмагомедов рассказал, как будет готовиться к поединку с Макгрегором

Махачкала, , 09:34 — REGNUM Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о предстоящем бое с Конором Макгрегором. На своей странице в соцсети он написал, что все переговоры закончены и он намерен предстоящие два месяца посвятить усиленной подготовке.

Его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам, что оба с сыном рады, что их следующим соперником станет Конор Макгрегор. Также он сообщил, что в ближайшее время они начнут тренировки.

«Станет ли сюрпризом для нас долгое отсутствие боев у Макгрегора? Мы на него не смотрим, мы смотрим на себя, решаем свои проблемы. В ближайшее время отправимся в горы, где начнем подготовку к бою», — цитирует тренера Sport24.

Как сообщало ИА REGNUM, бой между чемпионом дивизиона UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем титула, ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября. Поединок будет проходить в Лас-Вегасе, сообщил президент крупнейшей в мире организации ММА Дана Уайт.

Напомним, дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру провел 26 боев, ни одного из них не проиграв. 8 апреля 2018 года он победил Эла Яквинту, завоевал чемпионский пояс в легком весе. Конор Макгрегор является первым бойцом ММА, который завоевал чемпионский пояс одновременно в двух весовых категориях, выиграв бой с Эдди Альваресом в ноябре 2016 года.

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