Рублёв обогнал Хачанова в рейтинге ATP

Лондон, 6 августа 2018, 09:21 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв стал первой ракеткой России, обогнав Карена Хачанова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Рублёв поднялся на девять мест и теперь занимает 37-ю строчку. Хачанов опустился на одно место и стал 38-м.
Среди других российских теннисистов Даниил Медведев занимает 63-е место, а Евгений Донской — 87-е.
Первую строчку по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль. Вторая позиция — у швейцарца Роджера Федерера. Замыкает тройку немец Александр Зверев.
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