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«Мельбурн Виктори» объявил о переходе экс-игрока ЦСКА Хонды

Спорт

Японский футболист был официально представлен в качестве игрока австралийского клуба

«Мельбурн Виктори» объявил о переходе экс-игрока ЦСКА Хонды
Светлана Бекетова / soccer.ru
Кейсуке Хонда

Мельбурн, Австралия, 6 августа 2018, 09:02 — REGNUM  Австралийский клуб «Мельбурн Виктори» объявил о переходе в свой состав бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонды. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Японский футболист подписал однолетний контракт и был официально представлен в качестве игрока австралийского клуба.

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Напомним, Хонда играл в составе ЦСКА с 2010 по 2013 год. В составе армейцев он стал чемпионом России. Последним клубом полузащитника была мексиканская «Пачука».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кейсуке Хонда принял решение завершить карьеру в сборной Японии.

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