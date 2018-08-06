СКА разгромил «Куньлунь» в матче предсезонного турнира

Санкт-Петербург, 6 августа 2018, 08:30 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над китайским «Куньлунем» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу СКА. Шайбы забросили Наиль Якупов, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Виктор Тихонов и Ярно Коскиранта.
В следующем матче СКА сыграет против ярославского «Локомотива». Встреча пройдёт 7 августа.
Читайте также: Хоккейный клуб СКА впервые за пять лет ушёл в убыток
Напомним, в сезоне 2017/18 СКА стал победителем регулярного чемпионата, а также дошёл до финала Западной конференции в плей-офф НХЛ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новым главным тренером СКА после окончания сезона 2017/18 стал Илья Воробьёв.
Читайте также: Новым главным тренером СКА стал Илья Воробьёв